Президент Петр Порошенко готов дать свои показания по делам о событиях Революции Достоинства в 2013-2014 годах в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия, и следователи должны согласовывать с ним график допросов. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Я знаю позицию президента: он готов еще раз повторить свои свидетельства в качестве свидетеля о событиях на Майдане, в которых он принимал участие и которые ему известны. Если это поможет, наконец, на пятый год следствия Горбатюку (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк - прим. ред.) завершить дела, которые ждет общество, то президент повторно даст показания, которые от него требуют следователи", - сказал Луценко.

Он добавил, что "принимая во внимание статус главы государства, следователи должны были бы согласовать с ним график".

Луценко напомнил, что следователи из департамента спецрасследований уже допрашивали Порошенко в прошлом году на территории администрации президента.

"Почему они не взяли у него подпись (под протоколом допроса – прим. ред.), для меня это загадка. Почему Горбатюк вспомнил об этом через год – для меня не загадка, потому что он так болезненно реагирует на критику со стороны главы государства и таким административным путем хочет ему "отблагодарить"… Поэтому, мне кажется, Горбатюк в данном случае просто кормит свое эго, а не добивается справедливости. Вспомнить об отсутствующей подписи на протоколе через год, согласитесь, выглядит не очень хорошо", - сказал Луценко.

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван 7 мая на 10.00 в рамках расследования дел Евромайдана.

Позже стало известно, что Порошенко в это время принимал участие в ходе церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины.