С понедельника, 6 мая, во Львове начались плановые отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

На время проведения гидравлических испытаний и ликвидации выявленных повреждений на трубопроводах будет приостановлена подача горячей воды до 1 июня. При этом горячее водоснабжение прекращается не во всем городе сразу, а постепенно: сначала в одной половине его районов, потом во второй.

Между тем, еще совсем недавно мэр Львова Андрей Садовой в Facebook возмущался тем, что "людям не дают помыться" и уже 1 мая начинают отключать горячую воду.

"Читаю о том, что в некоторых областных центрах Украины уже сейчас отключают горячую воду. Это из каких соображений? Вода в реках и озерах прогрелась достаточно, чтобы мыться там? Да, это правда – по сегодняшним тарифам за горячую воду в кранах летом города должны доплачивать. Мы так делаем во Львове. Но, видимо, этот атрибут цивилизации таки стоит этого", - написал 1 мая Андрей Садовой.

Скриншот: Facebook/ Андрій Садовий

Напомним, жители Ровно и Чернигова остались без горячей воды.

Также мы писали, что Кличко пообещал киевлянам отключать горячую воду реже, чем в прошлом году.