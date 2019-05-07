Петр Порошенко не явился на допрос по делам о преступлениях против евромайдановцев в Генеральную прокуратуру, куда он был вызван 6 мая, потому что в это время утверждал новых членов Верховного Суда.

Об этом передает официальный Facebook главы государства.

"С сегодняшнего дня, наконец, Верховный Суд будет работать практически в полном составе. Для меня и как президента, и как гражданина важным и принципиальным был и есть баланс независимости и ответственности в высшей судебной инстанции", - заявил на церемонии президент.

Между тем, в Генпрокуратуре заявили, что намерены повторно вызвать Порошенко на допрос.

"Обязательно вызовем снова", - рассказал журналистам прокурор Сергей Горбатюк.

Ранее "Страна" информировала, что в НАБУ открыли дело против спикера Андрея Парубия.