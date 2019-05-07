Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан обсудили реформы в Украине, евроинтеграцию и "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Евроинтеграция и интенсивное внедрение Соглашения об ассоциации является для нас приоритетом номер один - с точки зрения политического и экономического компонента", - сказал Владимир Гройсман.

По словам премьера, текущий год станет в Украине "годом установления достойной правовой системы". Также Гройсман проанонсировал продолжение реформ, даже в период между выборами.

Йоханнес Хан заявил, что в Европе видят результаты уже проведенных реформ и ожидают продолжения этого процесса. Особенно это касается воплощения антикоррупционных инициатив и обновления системы судопроизводства.

"Хочу также отметить организацию и проведение президентской избирательной кампании в Украине. Это само по себе уже ценно, и этим Украина может гордиться", - сказал Хан.

Во время переговоров стороны также коснулись вопросов противостояния российской агрессии, продолжение санкционной политики и предоставления справедливой оценки российским проектам вроде "Северного потока-2".

Напомним, Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу в офисе "Квартала".

Также мы писали, что у Гройсмана считают, что Зеленский хочет досрочных выборов в Раду.