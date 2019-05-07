Администрация Facebook удалила 97 управляемых из России и сфокусированных на Украине страниц, групп и аккаунтов.

Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Люди, стоящие за этой деятельностью, использовали фальшивые учетные записи для управления страницами и группами, распространения своего контента и повышения вовлеченности пользователей, а также для привлечения их к переходу на другие сайты, с различным контентом", - отмечается в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Украину не пустили 10 российских книг.

Также мы писали, что Цукерберг представил новый дизайн Facebook, где будет меньше новостей.