Компания Facebook удалила почти сотню аккаунтов из России, которые работали по Украине
Администрация Facebook удалила 97 управляемых из России и сфокусированных на Украине страниц, групп и аккаунтов.
Об этом сообщается в блоге соцсети.
"Люди, стоящие за этой деятельностью, использовали фальшивые учетные записи для управления страницами и группами, распространения своего контента и повышения вовлеченности пользователей, а также для привлечения их к переходу на другие сайты, с различным контентом", - отмечается в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что в Украину не пустили 10 российских книг.
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