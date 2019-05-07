Вчера, 6 мая, на перекрестке проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда в Киеве нашли противотанковую мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области.

Опасный предмет нашли жильцы с ул. Степана Бандеры во время прогулки. Прибывшие на место спасатели и взрывотехники обнаружили противотанковую мину ТМ-62 времен Второй мировой войны. В этот же день она была уничтожена на специальном полигоне.

Место находки взрывоопасного предмета находится более, чем в полукилометре от жилого массива Оболонь, между железной дорогой и оживленной автотрассой.

Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 479 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Об опасных находках следует тут же сообщить по телефону 101 или 102 и не подпускать к ним других людей, в особенности детей.

Напомним, под Николаевом взрывотехники ликвидировали мину, а нашли еще 1622 старых боеприпаса.

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