Между Яготином и селом Сотниковка в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием местного депутата, который был пьян. В результате погибли отец с сыном, передает полиция Киевской области.

Отмечается, что водитель автомобиля Chevrolet Niva, управляя машиной в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с мотоциклом Jawa.

"В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители села Сотниковка, от полученных травм погибли на месте. Тела 32 и 57-летнего мужчины направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, за рулем автомобиля Chevrolet находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. Он задержан.

Установлено, что на момент ДТП алкоголь в крови водителя-правонарушителя составил 2,0 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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