Утром во вторник, 7 мая, в Прикарпатье выпал снег. Соответствующее видео опубликовал председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк в Facebook.

"Утро 7 мая 2019 года Верховинский район, Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не жил в горах не поймет", - написал он.

Видео: Facebook/ Ivan Shkindiuk

Отметим, что сегодня на Прикарпатье объявили штормовое предупреждение. Тут ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В Карпатах температура воздуха опустится местами до -3 градусов, на дорогах будет скользко.

Напомним, синоптик предупредила о наступлении циклона, который несет в Украину мокрый снег и холодяку.

Также мы публиковали фото, как Карпаты засыпал апрельский снег.