В Днепре на цветочной клумбе между Аграрным университетом и парком Шевченко обнаружили человеческие кости. Об этом пишет Информатор.

Рабочие рассказали, что занимались установкой системы полива, когда наткнулись на что-то напоминающее кости. Предположили, что останки могут принадлежать животному, однако сообщили о находке в полицию. На место немедленно прибыли правоохранители и судебно-медицинский эксперт.

Изначально рабочие нашли кость, напоминающую бедренную. Далее, в присутствии правоохранителей, продолжились раскопки - и обнаружили еще несколько костей. Среди них были кости, напоминающие берцовые, позвонки и фаланги. По предварительной информации, останки действительно принадлежат человеку.

Фото: dp.informator.ua

Судя по их состоянию, можно предположить, что они пролежали в земле не один десяток лет. Находку доставят в отделение судебно-медицинской экспертизы. После этого правоохранители выяснят, кому могли принадлежать останки и сколько времени они пробыли в земле.

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