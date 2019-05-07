Националисты С14 атаковали сеть магазинов "Мегамаркет". Это произошло после того, как один из них повздорил с охранниками торгового центра.

Им оказался Андрей Медведько - один из двух подозреваемых в убийстве писателя Олеся Бузины. По решению суда он находится на свободе.

После конфликта охраны с националистом, его "побратимы" заблокировали работу магазина. "Страна" разбиралась в этом конфликте.

Досталось на орехи

Скандал произошел в "Мегамаркете" на Нивках в Киеве 3 мая. О нем сам Медведько рассказал в Facebook.

По его словам, он купил в супермаркете орехов, инжира и минералки, после чего поднялся на второй этаж, в кафе кинотеатра "Баттерфляй". Там он сел на диван и начал есть принесенную с собой еду.

После этого к Медведько подошел охранник и сказал, что здесь нельзя есть. Вероятно, имелось в виду, что запрещено приносить в кафе еду и напитки. Но радикал отказался прерывать трапезу и предложил позвать администратора.

По словам Медведько, вместо администратора охранник привел несколько своих коллег, и они начали силой выводить его из кафе.

"Заламывают руки и в стиле тех же беркутов спускают меня со второго этажа, выводят из Мегамаркета и тянут во двор.

Тут мне уже перестало быть весело и стало страшно, потому что оттащили они меня далеко.

Пришлось немного самообороняться и поговорить уже спокойным деловым тоном. Разошлись мы на понятных пожеланиях", - сообщил Медведько и опубликовал видео конфликта.

После инцидента Медведько вызвал "побратимов" и полицию, а также написал заявление. Но этим не ограничились. "Завтра будет месть", - написал ультраправый вечером 4 мая.

Блокировка работы "Мегамаркета"

На следующий день - 5 марта - С14 провела акцию в торговом центре, куда пришло около ста их сторонников.

По сообщениям очевидцев и СМИ, националисты организовали "патрулирование" по всем этажам "Мегамаркета", где искали охранников, которые вывели Медведько.

Также С14 требовали от администрации магазина выдать полиции видео с камер наблюдения. Там, впрочем, отказались, ссылаясь на то, что обязаны сделать это лишь по решению суда. Что националистов не устраивает.

Работники торгового центра заявили, что радикалы им угрожали и оскорбляли.

"То, что сегодня произошло - это абсолютное беззаконие. Человек, который вроде бы имеет у них (С14 - ред.) какой-то вес, он мне лично сказал, что таких подонков как я он резал лично, и также беременных женщин", - цитирует представительницу кинотеатра "Баттерфляй", где случился инцидент, телеканал ZiK.

Комментарий работника кинотеатра с 2:30 минуты

На следующий день С14 нагрянули в центральный офис "Мегамаркета", а потом заблокировали работу магазина уже в центре Киева по улице Антоновича.

Они начали подходить на все кассы с большим количеством товаров, а потом, после того как их пробивали, отказывать от покупки. Это заблокировало работу касс. Акцию назвали "Охрана, отмена".

Одновременно глава С14 Евгений Карась предложил по 3000 гривень за "голову" каждого охранника, который атаковал их соратника. И данные на одного из них националисты уже опубликовали.

На акции также появился Сергей Мазур, который громил ромский лагерь на Лысой горе. Он отчитался, что одного из охранников нашли, и "скоро Менсон (кличка Медведько - ред.) познакомится с ним поближе".

Интересно, что полиция никак не реагирует на происходящее вокруг магазина и не комментирует инцидента. А администрация "Мегамаркета" утверждает, что сама расследует произошедшее и накажет виновных.

Почему на самом деле атаковали Мегамаркет

Отсутствие реакции полицейских скорее всего вызвано тем, что пока нет факта уголовного правонарушения. Сам Медведько не пострадал. На нем нет никаких признаков избиения, также неизвестно, установлены ли вообще какие-то побои официально.

Скорее всего произошла обычная для радикалов стычка, которую они использовали как повод атаки на торговый центр и возможность в теории взять с бизнесменов отступные.

Переход к этой тактике "работы" у С14 может означать, что националистов могут вскоре снять с довольствия в спецслужбах. Организацию Евгения Караса даже в МВД связывают с работой на СБУ и Администрацию президента. Но после поражения Порошенко на выборах и скорой смены руководства спецслужб, у С14 могут настать "голодные дни".

Видимо, поэтому националисты решили атаковать зажиточный столичный бизнес.

В этом свете ситуация выглядит крайне скандально для имиджа Киева. Одну из крупнейших торговых сетей открыто "кошмарят" радикалы, а зачинщик - еще и подозреваемый в резонансном убийстве.

Весь этот моральный террор происходит на глазах у правоохранителей, которые даже не пытаются влиять на ситуацию.

Это показывает, что пока ультраправые чувствуют себя по-прежнему хозяевами улицы в столице. Остается ждать, изменится ли что-нибудь после инаугурации нового президента.