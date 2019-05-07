Действующий президент Украины Петр Порошенко во вторник, 7 мая, не явился на допрос по делам о преступлениях против евромайдановцев в Генеральную прокуратуру, куда он был вызван 6 мая.

Об этом сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Комментарий в Facebook разместила Газета Вести.

"Нет, (Порошенко - Прим.Ред.) не явился", - сказал Горбатюк. По его словам, причины неявки неизвестны.

Сергей Горбатюк добавил, что Генпрокуратура намерена повторно вызвать Порошенко на допрос.

"Обязательно (вызовем снова)", - подчеркнул прокурор, отвечая на вопрос прессы.

Видео: Facebook/ Газета Вести

Напомним, в Украине и за рубежом создана группа специалистов, которые будут заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Также мы писали, что в ГПУ на допрос в качестве подозреваемых вызвали также членов близкого окружения Петра Порошенко Ложкина, Филатова, Гонтареву.