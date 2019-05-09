9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Считается, что эта дата отличается от той, которую отмечали в СССР и продолжают отмечать в России и странах СНГ. Там 9 мая - это праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Тем не менее, несмотря на споры вокруг 9 мая, его продолжают отмечать миллионы украинцев. Мы собрали информацию об истории праздника в нашей стране, открытки и поздравления с 9 мая.

День победы в Украине

После обретения независимости, с 1991 по 2015 годы 9 мая официально отмечалось, как День Победы в Великой Отечественной войне. Но в 2015 году Верховная Рада Украины приняла закон, который предписывал, что 8 мая отмечается День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. То есть акцент сместили от Великой отечественной войны 1941-1945 годов и победы Красной армии, в которой состояли в том числе и украинцы, на примирение после Второй мировой войны. А официальные мероприятия с участием первых лиц уже несколько лет проводят 8 мая.

Звучат предложения перенести выходной с 9 мая на 8-е число, чтобы "вместе со всей Европой отметить окончание Второй мировой войны". Например, об этом заявлял глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.

Также с 2015 года в рамках декоммунизации запретили советскую символику, в том числе Знамя Победы и георгиевские ленты, которые были символами 9 мая. За использование этих атрибутов теперь грозит штраф.

Несмотря на изменения и запреты, старый День Победы, связанный с Великой отечественной войной и СССР, многие украинцы продолжают праздновать неофициально. Например, в 2017 году в некоторых областных центрах Украины проводилось шествие "Бессмертного полка", идею которого придумали в России.

В этом году марши ко Дню победы пройдут в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Николаеве, а также в Одессе и Херсоне. Ну, и, конечно, в неподконтрольных Донецке и Луганске.

При этом нередко на 9 мая происходят стычки участников шествий с представителями националистических организаций.

Открытки и поздравления с 9 мая

На стороне Красной армии в 1941-1945 годах воевало примерно 6 миллионов украинцев, у которых остались миллионы потомков. В День победы принято поздравлять ветеранов и вообще всех для кого, капитуляция нацистов - победа. Мы собрали поздравления с 9 мая в стихах и прозе.

Желаю мира без войны, чистого неба, тихой Земли.

Чтобы солдат возвращался домой, нужный, здоровый, любимый, живой.

С 9 мая - наших ветеранов

Сегодня мы сердечно поздравляем.

Всем, кто не дожил, кто не дошел -

В День победы низкий наш поклон.

Пусть сегодня дедов вспомнят внуки,

помолчав минуту в День победы.

Пусть на миг умолкнут звуки

под спокойным, чистым небом.

9 мая - особенный день. Он напоминает о силе, надежде, самоотверженности, о радости и счастье, которые достались дорогой ценой. Пусть за войной всегда приходит мир, пусть жизнь будет сильнее смерти, а наши родные и близкие, которых унесла война, всегда живут в нашей памяти и сердцах.

День победы - повод для благодарности. Спасибо за победу, за жизнь. Мы помним.

Желаю в День победы, чтобы скорее наступил мир, чтобы о войнах напоминали только такие даты. Низкий поклон ветеранам. Пусть 9 мая принесет надежду на лучшее, на победу, на спокойную жизнь.