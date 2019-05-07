Сахарный диабет является сложным заболеванием, связанным с уровнем глюкозы в крови. Чтобы исключить риск развития диабета, необходимо придерживаться здорового питания и образа жизни. Об этом написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Она рассказала, как возникает диабет в организме у человека. Так, диабет 1 типа возникает в детстве, хотя не всегда его диагностируют сразу. В большинстве случаев не сопровождается набором веса. По словам чиновницы, признаками, которые должны натолкнуть на мысль о диабете этого типа и визит к врачу, являются утомляемость, потеря веса и мышечной массы, жажда и значительный диурез. При этом в моче присутствует глюкоза.

Другими симптомами могут быть кожные инфекции, сухость глаз, ухудшение зрения и боли в животе. Супрун отметила, что иногда при диабете первого типа развивается инсулинорезистентность. Тогда говорят о двойном диабете.

Диабет 2 типа часто диагностируют после 30 лет. У больных диабетом 2 типа часто бывает избыточный вес, высокое давление и нарушен баланс холестерина. Но не всегда человек с ожирением, гипертензией и высоким уровнем глюкозы в крови имеет диабет 2 типа - такое состояние может быть следствием диабета 1 типа.

По словам Супрун, если человек постоянно ест и пьет что-то сладкое, никогда не бывает сильно голодным, мало нагружает мышцы, то у него постоянно высокий уровень глюкозы, который тело должно преодолевать все сильнее выделением инсулина. В то же время клетки перестают должным образом реагировать на этот гормон.

Диабет 2 типа сначала не лечат медикаментозно. Людям с ним прежде всего советуют придерживаться здорового рациона, снизить индекс массы тела и окружность талии и заниматься физическими упражнениями.

Кроме того, Ульяна Супрун дала рекомендации для профилактики диабета:

поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес, особенно в области талии (абдоминальный жир) - это признак резистентности к инсулину, что приводит к развитию преддиабетического состояния. Талия должна быть меньше бедра;

сбалансировано питайтесь. Особой угрозой с точки зрения риска развития диабета 2 типа является потребление пищи с высоким содержанием сахара. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, ягодам, а не сладостям. Что бы вы не пили, оно не должно быть сладким;

не курите. Курильщики на 30-40% чаще развивают диабет 2 типа, чем люди, которые не курят. Вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, провоцируют воспаление, повреждение и окисление клеток. Научно доказано, что это повышает риски появления диабета 2 типа;

регулярно посещайте своего семейного врача. Повышенный уровень сахара в крови - один из ранних симптомов диабета. При наличии симптомов врач направит вас на анализы для определения этого показателя.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

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