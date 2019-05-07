Глава правления общественного телевещателя "Суспільне" Зураб Аласания еще остается на своем посту. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) пока не уволил его с должности.

Об этом директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко написал в Facebook.

"6 мая. Дата, которую Наблюдательный Совет НОТУ определил как день освобождения Зураба Аласания с должности председателя Правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Что произошло. Зураб еще не уволен. Он обжаловал в суде решение, которое считает незаконным. И суд вправе приостановить его увольнение до решения дела по существу. Однако суд не захотел этого делать. Следующее рассмотрение дела будет только 11 июня.

Между тем, Зураб Аласания воспользовался возможностью, что дает кодекс законов о труде, - использовать в конце работы весь отпуск, который остался. Таким образом, Зураб Аласания ушел в отпуск и еще остается в должности до завершения отпуска. Все и дальше в подвешенном состоянии и возможно компромиссным было бы решение самого Наблюдательного совета отложить увольнение до разрешения дела судом. Ведь сомнения в законности решения являются большими", - написал Шевченко.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что в НОТУ уволили исполнительного директора. Он ставил подпись вместо Аласании.

Также мы рассказывали, что Аласания заявил, что набсовет НОТУ так и не объяснил причины его отставки с 6 мая.