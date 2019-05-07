Правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась в Киеве продажей наркотиков, купленных в оккупированном Донецке. Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ НП в Киевской области.

Сотрудники полиции провели специальные мероприятия, чтобы разоблачить преступников. В том числе, состоялись 15 контрольных закупок и обыски. По месту проживания фигурантов обнаружено и изъято 500 грамм метадона, 400 таблеток "Димедрол", 140 таблеток сильнодействующего лекарственного средства "Сонат". Общая стоимость изъятых наркотических веществ по ценам черного рынка составляет около 1 млн. гривен.

По данным полиции, организатором наркобизнеса оказалась 25-летняя жительница Киево-Святошинского района. Девушка контролировала поставки и сбыт наркотиков и поступления денежных средств. Также полицейским удалось найти оптового покупателя - 41-летнего киевлянина. У него дома полицейские изъяли 30 расфасованных и подготовленных к продаже полиэтиленовых пакетиков с метадоном, 14 мобильных телефонов, а также деньги в сумме 22 тыс. грн, полученных от продажи наркотиков. Также обнаружены и изъяты пистолет и граната "РГО".

Также в поле зрения правоохранителей попали двое жителей Киева: 35-летний мужчина и 41-летняя женщина, занимавшиеся сбытом наркотиков методом закладок. У них по месту жительства обнаружили метадон, "Сонат" и "Димедрол". А также мобильные телефоны с помощью которых они осуществляли связь с покупателями наркотических средств. Кроме этого были изъяты сим-карточки, банковские карты, а также деньги, полученные от продажи наркотиков.

По поводу двух фигурантов-поставщиков, 54-летней женщины и 28-летнего мужчины, жителей Донецка, сейчас решается вопрос об объявлении их в розыск и задержание. Все участники преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, полиция ликвидировала международную банду наркоторговцев в Киеве.

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