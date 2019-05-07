На этой неделе, 8 и 9 мая, в Украине будут проводиться мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В них примут участие около 220 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, мероприятия по случаю памятных дат запланированы во всех регионах страны. В связи со значительной численностью участников ситуационные центры на местах, начиная с 07:00 9 мая и до завершения мероприятий, переводятся в чрезвычайный режим работы.

Также запланированы встречи руководителей территориальных подразделений полиции с представителями общественных организаций, отделений политических сил, чтобы обеспечить спокойное проведение мероприятий. В частности, речь идет о недопущении провокационных ситуаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов.

Напомним, стали известны время и место проведения "Бессмертного полка" в Киеве 9 мая.

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