В понедельник, 6 мая, в честь пополнения в британской королевской семье Ниагарский водопад в Канаде час подсвечивался синим цветом. Об этом сообщает "Укринформ".

Обычно водопад подсвечивается разными цветами, которые сменяют друг друга раз в несколько минут. Поскольку у принца Гарри и Меган Маркл родился мальчик, Совет по вопросам подсветки Ниагарского водопада принял решение остановиться на синем цвете. Специальная иллюминация была включена с 20:30 до 21:30 по канадскому времени.

Ранее водопад тоже не раз подсвечивали по случаю рождения наследников короны Британии. Так, в 2013 году, когда родился принц Джордж, водопад сиял синим, в 2015-м его осветили розовыми тонами в честь появления на свет принцессы Шарлотты, а в 2018-м - снова синим, когда родился принц Луи.

Напомним, в понедельник, 6 мая, герцогиня Сассексская Меган Маркл родила мальчика. Принц Гарри присутствовал на родах.

Также мы писали, что Гарри и Меган Маркл нарушат королевскую традицию и отметят рождение малыша в приватной обстановке.