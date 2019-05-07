Курс НБУ на 7 мая. Доллар подорожал на 1 копейку, а евро - сразу на 14
Национальный банк Украины установил курс гривны по отношению к основным валютам на вторник, 7 мая. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 1 копейку. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.
Таким образом, курс доллара составил 26,49 грн за единицу американской валюты. Евро сегодня стоит 29,67 грн, что на 14 копеек дороже, чем в предыдущий рабочий день.
Официальный курс основных валют на 7 мая, установленный Нацбанком Украины:
- 1 доллар США - 26,49592000 (+0,01545900);
- 1 евро - 29,67278100 (+0,13382700);
- 1 рубль - 0,40554000 (-0,00418000).
Напомним, после длинных выходных курс доллара в Украине опустили на самое дно.
Также мы писали, что после праздников курс доллара в обменниках обвалился сразу на 13 копеек.
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