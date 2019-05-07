Во вторник, 7 мая, в Украине будет дождливо, во многих регионах ожидаются грозы. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, в западных областях возможны ливни. Во Львове, Виннице и Житомире - грозы. Днем тут будет +9...+11 градусов, ночью +4...+8 градусов. В центральных и северных областях значительно теплее. Несмотря на дожди с грозами, днем тут ожидается до +22 градусов, ночью - до +14 градусов.

В Одессе, Николаеве и Херсоне также тепло. Дожди тут не такие сильные, хоть и с грозами. Днем - до +22, ночью - до +13 градусов. В восточных областях также ожидается тепло до +25 градусов и грозы, а Луганск - единственный город в Украине, где сегодня осадков, по прогнозам синоптиков, быть не должно.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик предупредила о наступлении циклона, который несет в Украину мокрый снег и холодяку.

Также мы писали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.