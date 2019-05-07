Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что Россия должна оставаться в составе Совета Европы. Об этом хозяин Елисейского дворца высказался 6 мая, после встречи с генеральным секретарем организации Турбьерном Ягландом, передает RFI.

"Совет Европы нуждается в России, как и Россия и россияне нуждаются в Совете Европы, - заявил Эммануэль Макрон. - Это предполагает, что ее права как государства-члена Совета соблюдаются. Но Россия при этом выполняет свои обязанности в отношении организации".

Эммануэль Макрон напомнил, что цель Совета Европы, созданного после Второй мировой войны, - быть "общим домом всех европейцев".

Напомним, что вопрос членства России в Совете Европы неоднократно поднимался в последние годы на фоне ухудшения отношений между Москвой и Советом. После аннексии Крыма Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила российскую делегацию права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Россия уже третий год не формирует свою делегацию для участия в сессиях Парламентской ассамблеи.

В июне 2017 года Россия приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы. Россия, вступившая в Совет в 1996 году, являлась одним из главных "вкладчиков", обеспечивая 11% бюджета организации.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд высказывался за преодоление кризиса, выражая опасение, что россияне не смогут больше обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который неоднократно признавал нарушения властей России.

В Москве ранее допускали выход из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в случае, если российскую делегацию в ПАСЕ не восстановят в правах до выборов нового генерального секретаря, которые состоятся в июне 2019 года.