Вчера, 6 мая, было обнародовано имя журналиста, который был ранен в Киеве в пабе на Оболони. Им оказался корреспондент телеканала "Настоящее Время" Владимир Рунец ("НВ" это совместный медиапроект Радио Свобода и Голоса Америки, вещающий на русскоязычную аудиторию - Прим.Ред.).

Владимир Рунец был ранен из огнестрельного оружия вечером 5 мая. Ветеран военных действий на Донбассе выстрелил в ногу корреспондента - журналиста отвезли в больницу и прооперировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, но известно, что предстоят еще две операции, передает пресс-служба "НВ".

Владимир Рунец, фото:

Стрелок - бывший молодой человек знакомой журналиста, 45-летний доброволец украинской армии, ветеран боевых действий на востоке страны Владимир Регеша. По словам Рунца, мужчина был должен девушке крупную сумму денег и регулярно ей угрожал. Вечером 5 мая он приехал в паб, где сидел журналист, девушка и несколько других знакомых.

"В этот момент бывший позвонил, спросил, где она, и сказал, что сейчас привезет деньги. Вместо денег привез оружие, достал пистолет, стрелял в воздух и угрожал ее убить. Пистолет заклинило, тогда он достал из багажника винтовку и начал палить во всех гостей кафе", - рассказывает Рунец.

Рунец попытался уговорить мужчину убрать оружие, но был ранен в стопу. Вскоре после стрельбы Регеша скрылся на автомобиле, но позже сам сдался полиции. Автомобиль стрелка имел номерной знак черного цвета - такой в Украине выдается военным.

По данным МВД, против мужчины завели уголовное дело по статье о "хулиганстве с применением огнестрельного оружия". За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

По словам представителя Главного управления Нацполиции Киева, на месте происшествия работают несколько оперативно-следственных групп и эксперты-криминалисты. На месте полиция обнаружила автоматическое оружие и несколько гильз.

Добавим, что Владимир Рунец - украинский журналист и военный корреспондент, не раз бывал в зоне конфликта на Донбассе. На телеканале "Настоящее Время" работает штатным корреспондентом с 2017 года.