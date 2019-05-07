В России разразился громкий скандал связанный с катастрофой в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet-100, в которой погиб 41 человек.

Дело в том, что в сети появилось видео, как из технического помещения аэропорта группа людей снимает момент крушения на мобильные телефоны и при этом снимавшие громко смеются и позволяют себе немыслимые комментарии.

Так, например, один из мужчин произносит: "А что... Нормально, так сел, с огоньком!". Эти слова прозвучали после того, как лайнер с пассажирами вспыхнул на ВВП.

Внимание, звучит ненормативная лексика.

Видео: Youtube

Сотрудники аэропорта Шереметьево и "Аэрофлота" проанализировали эту видеозапись о ликвидации последствий ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 и заверили, что сотрудников аэропорта и авиакомпании на этих кадрах не было, передает РИА "Новости".

Как отметили представители Шереметьево, на размещенной в соцсетях видеозаписи видно, как должностные лица в служебной зоне аэропорта снимали на телефон спасение пассажиров из горящего самолета, допуская во время съемки непозволительное поведение и высказывания.



"По данному факту Службой безопасности Шереметьево было проведено оперативное служебное расследование. Сотрудники группы компаний "МАШ" и авиакомпании "Аэрофлот" в данном инциденте никаким образом не фигурировали", - уверяют в пресс-службе.



Руководство Шереметьево потребовало, чтобы снявшие скандальное видео люди были строжайшим образом наказаны.

Напомним, что самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Лайнеру удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.