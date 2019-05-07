Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) все-таки открыли уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинских Новостей".

"10 апреля 2019 года уполномоченным лицом Национального бюро во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 02 апреля 2019 года по делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса", - идет речь в официальном ответе.

Пока что НАБУ ведет досудебное расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ заведет дело против спикера Парубия из-за возможного превышения полномочий.