В ходе расследования причин катастрофы в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet-100 следователи уже выделили основную версию, и это оказался не удар молнии. Детективы полагают, что к трагедии, в которой погиб 41 человек, привели ошибочные действия пилотов.

Об этом передает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в группе расследования.

Источники отметили, что действия пилотов в настоящее время являются "доминирующей" версией Следственного комитета по делу о крушении SSJ-100.

Следователи считают, что летчики повели SSJ-100 на снижение на слишком высокой скорости, а также не выработали достаточное количество топлива.

Также специалисты полагают, что пилоты не смогли стабилизировать борт во время посадки, что привело к "отскокам" самолета на взлетно-посадочной полосе. Из-за них некоторые пассажиры SSJ-100 получили травмы и не смогли оперативно покинуть воздушное судно.

Источники также добавили, что интерес СК также вызвала деятельность наземных экстренных служб, которые, возможно, недостаточно оперативно среагировали на инцидент.

Ранее "Страна" сообщала, что выжившая стюардесса рассказала о катастрофе в Шереметьево.