В Госдепе США прояснили ситуацию с внезапным увольнением посла в Украине Мари Йованович. Ее руководство подтвердило, что она действительно завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве. Но в Госдепе уверяют, что ничего экстраординарного в этом нет, и все планировалось заранее.

Об этом говорится в ответе официального представителя Государственного департамента США на запрос Укринформа.

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как уточнили в Госдепе, "подтвержденная дата отъезда" дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.

Напомним, что "Страна" в материале "Волкера снимут, Сороса отстранят, с Россией - перезагрузка" выяснила, что означает досрочная отставка посла США в Украине.