В ВСУ подтвердили сообщения о подозрениях в шпионаже высокопоставленного офицера штаба Командования
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтвердило информацию об открытии уголовного производства против одного из высокопоставленных офицеров штаба Командования ВС ВСУ по факту несанкционированного хранения ним данных с ограниченным доступом. Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил Facebook.
По данным командования, "несколько недель назад" военной контрразведкой Службы безопасности Украины был выявлен факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства.
"В настоящее время проводятся следственные действия", - добавили в Командовании.
При этом ни должности указанного высокопоставленного офицера, ни его звания, ни имени в Командовании Воздушных сил не сообщили.
Скриншот: Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ
Как ранее писала "Страна", правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Александра Астахова. В середине апреля правоохранители провели обыск по его месту жительства и в рабочем кабинете.
По месту жительства офицера были изъяты секретные документы, в частности, о применении авиации в зоне АТО/ООС, данных о состоянии, укомплектованности и уровне подготовки находящихся на боевых дежурствах, а также привлекаемых к АТО/ООС на востоке страны сил и средств ПВО, РЭБ, боевой и транспортной авиации и многое другое.
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