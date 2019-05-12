Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтвердило информацию об открытии уголовного производства против одного из высокопоставленных офицеров штаба Командования ВС ВСУ по факту несанкционированного хранения ним данных с ограниченным доступом. Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил Facebook.

По данным командования, "несколько недель назад" военной контрразведкой Службы безопасности Украины был выявлен факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства.

"В настоящее время проводятся следственные действия", - добавили в Командовании.

При этом ни должности указанного высокопоставленного офицера, ни его звания, ни имени в Командовании Воздушных сил не сообщили.

Скриншот: Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Как ранее писала "Страна", правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Александра Астахова. В середине апреля правоохранители провели обыск по его месту жительства и в рабочем кабинете.

По месту жительства офицера были изъяты секретные документы, в частности, о применении авиации в зоне АТО/ООС, данных о состоянии, укомплектованности и уровне подготовки находящихся на боевых дежурствах, а также привлекаемых к АТО/ООС на востоке страны сил и средств ПВО, РЭБ, боевой и транспортной авиации и многое другое.

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