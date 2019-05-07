Турецкий ЦИК заявил об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых впервые за многие годы победил представитель оппозиции, передает Интерфакс со ссылкой на агентство "Анадолу".

Отмечается, что повторные выборы назначены на 23 июня. До этого ЦИК признал победу кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу, он вступил в должность мэра Стамбула 17 апреля.

Прошение о проведении повторных выборов подавала правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее союзник - ультраправая Партия националистического движения. Как они утверждают, в выборах участвовали около 40 тыс. человек, которые не имели права голоса, а работники большинства избирательных участков были назначены в обход правил.

Соперником Имамоглу от Партии справедливости и развития был экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым. Разрыв между конкурентами на выборах составил менее 14 тыс. голосов.

По итогам местных выборов в Турции, которые прошли 31 марта, правящая Партия справедливости и развития потеряла позиции в Анкаре и Стамбуле.

Победа оппозиции в Стамбуле, как отмечали наблюдатели, стала тревожным сигналом для сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в течение многих лет удерживали за собой пост мэра этого города.

До этого стало известно, что Эрдоган объявил о победе правящей партии на выборах в органы местного самоуправления Турции.

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