В понедельник, 6 мая, футболисты "Манчестер Сити", с нашим Александром Зинченко в стартовом составе, выиграли игру против "Лестера" и снова возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу (АПЛ).

Матч на домашнем стадионе подопечных Хосепа Гвардиолы "Этихад" завершился со счетом 1:0. Единственный и победный гол красивым неберущимся ударом забил Венсан Компани. Этот мяч стал первым для него во всем сезоне АПЛ.

Таким образом команда из Манчестера вернулась на первое место в таблице. Перед последним туром чемпионата Англии "Ливерпуль" отстает на 1 очко.

В заключительном матче первенства футболисты "Манчестер Сити" сыграют против клуба "Брайтон энд Хоув", уже спасшегося от вылета из АПЛ. "Ливерпуль" на своем поле примет середняка чемпионата - "Вулверхэмптон".

По данным The Telegraph, руководство "Манчестер Сити" мотивирует своих игроков на "Трэбл" и предлагает им 15 млн фунтов, в случае, если команда сможет выиграть вдобавок к уже полученному Кубку лиги - чемпионат и Кубок Англии.

"Манчестер Сити" с защитником Александром Зинченко может стать первым английским клубом в истории, который выиграет все три внутренних турнира.

Как сообщала "Страна", Университет Ливерпуля признал "Манчестер Сити" самым ценным клубом чемпионата Англии.