Правоохранители в Киеве выявили и ликвидировали деятельность международной преступной группировки, которая занималась производством и сбытом наркотических средств на территории нескольких регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Так, в течение апреля 2019 года по результатам ряда гласных и негласных следственных действий разоблачили скоординированную группу из 11 человек, которые согласно распределенных ролей занимались выращиванием, пересылкой и сбытом каннабиса в особо крупных размерах.

Производство наркотиков осуществлялось на территории Черкасской и Кировоградской областей по месту проживания фигурантов. В дальнейшем с помощью почтовых операторов наркотические вещества пересылались в столицу другим участникам группировки.

В ходе документирования преступления зафиксирован факт пересылки по почте 5 кг каннабиса, а также несколько фактов сбыта наркотических средств из рук в руки.

Во время обысков правоохранители изъяли в квартирах злоумышленников 65 кг каннабиса, 15 кг семян конопли, 76 кустов наркосодержащих растений, психотропные вещества, а также незарегистрированное огнестрельное оружие, банковские карточки, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Во время задержания некоторые из участников группировки оказывали активное сопротивление правоохранителям, пытаясь сбежать через окно и применяя специальные средства.

В Данный момент 11 фигурантов получили подозрения по ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, 6 – круглосуточный арест. Относительно еще двух – продолжается рассмотрение судебных.

Фото: Facebook/Прокуратура міста Києва

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