Футболисты "Шахтера" в нынешнем сезоне 2018/19 стали авторами лучшей текущей серии без поражений среди всех команд топ-10 чемпионатов Европы.

По данным португальского издания Maisfutebol, "горняки" в нынешнем сезоне чемпионата Украины не проигрывают уже в 24-х матчах подряд.

Последний раз команда Паулу Фонсеки проигрывала еще в первых числах августа, минимально уступив киевскому Динамо 3 августа 2018 года.

Также защитники "Шахтера" уже в 10 матчах УПЛ играют "на ноль", без пропущенных мячей. Это новый рекорд клуба.

Второе место после Шахтера по "длине" беспроигрышной серии в чемпионате делят португальская "Бенфика" и турецкий "Галатасарай". У обеих команд по 17 матчей кряду без поражений.

Самую продолжительную беспроигрышную серию с начала сезона в топ-5 записал на свой счет "Ювентус", впервые уступивший только в 28-м туре Серии А.

В следующем туре чемпионата Украины по футболу (УПЛ) "горняки" 11 мая примут в Харькове "Александрию".

Как сообщала "Страна", после победы над "Рухом" харьковский "Металлист 1925" вернулся в борьбу за выход в УПЛ. Команда делит второе место с "Колосом".

Напомним, что Сергей Кривцов рассказал о состоянии восстанавливающихся после травм игроков "Шахтера".