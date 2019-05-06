В Первомайске Николаевской области отключили воду из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Задолженность населения на 1 мая 2019 года составляет более 7 млн. грн. В свою очередь КП "Первомайский городской водоканал" из-за недостатка средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию", - говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.

Отмечается, что 6 мая городской водоканал отключен от электроэнергии.

"С целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии", - добавили в пресс-службе.

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