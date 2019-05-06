Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" заявила, что не имеет никакого отношения к созыву на 14 мая митинга под зданием парламента в поддержку проведения инаугурации Зеленского 19 мая. Об этом сообщается на странице "Команды Зеленского" в Facebook. 

"Команда Зеленского то партия "Слуга народа" не собирает никаких митингов или встреч! Всю информацию мы предоставляем только в официальных обращениях и только на официальных страницах", - говорится в сообщении.

Сообщение проиллюстрировано принт-скрином сообщения в соцсети с анонсом митинга 14 мая с подписью "Зе! Фейк".

"Мы просим не организовывать такие встречи! Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! Поэтому их создание и участие влечет за собой ответственность перед законом! А в случае, когда вы находите похожие новости, мы советуем не обращать на них внимания!", - заявляют в "Команде Зеленского".

В сообщении также отмечается, что "каждый день мы встречаем большое количество фейковых новостей, неофициальных аккаунтов и т.п.".

Скриншот: Facebook/Команда Зеленського

Как писала "Страна", Зеленский предложил назначить днем инаугурации 19 мая. В парламенте пообещали определиться с датой инаугурации на ближайшем пленарном заседании 14 мая. В Верховной Раде уже есть проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.

Также сообщалось, что Вятрович нашёл ещё один повод не проводить инаугурацию Зеленского 19 мая

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!