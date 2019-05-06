Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" заявила, что не имеет никакого отношения к созыву на 14 мая митинга под зданием парламента в поддержку проведения инаугурации Зеленского 19 мая. Об этом сообщается на странице "Команды Зеленского" в Facebook.

"Команда Зеленского то партия "Слуга народа" не собирает никаких митингов или встреч! Всю информацию мы предоставляем только в официальных обращениях и только на официальных страницах", - говорится в сообщении.

Сообщение проиллюстрировано принт-скрином сообщения в соцсети с анонсом митинга 14 мая с подписью "Зе! Фейк".

"Мы просим не организовывать такие встречи! Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! Поэтому их создание и участие влечет за собой ответственность перед законом! А в случае, когда вы находите похожие новости, мы советуем не обращать на них внимания!", - заявляют в "Команде Зеленского".

В сообщении также отмечается, что "каждый день мы встречаем большое количество фейковых новостей, неофициальных аккаунтов и т.п.".

Скриншот: Facebook/Команда Зеленського

Как писала "Страна", Зеленский предложил назначить днем инаугурации 19 мая. В парламенте пообещали определиться с датой инаугурации на ближайшем пленарном заседании 14 мая. В Верховной Раде уже есть проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.

Также сообщалось, что Вятрович нашёл ещё один повод не проводить инаугурацию Зеленского 19 мая