Сборная Украины по футболу завершила свои выступления на чемпионате мира-2019 в Дивизионе IB. Наши хоккеисты уступили команде Эстонии в овертайме.

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

"Сине-желтые" активно начали встречу, забросив дважды уже ко второй минуте игры. Украшением матча стал индивидуальный проход Виталия Ляльки, который забросил свою шестую шайбу на турнире. Выиграв первый период 3:1 команды значительно сбавили обороты, а за 6 секунд до окончания второй 20-минутки хозяева сократили отставание до минимума, что придало им психологической уверенности на решающую треть.

Третий период остался полностью за эстонцами, которые перебросали нас 13:1, реализовав один бросок. Хозяева хотели победить в основное время, чтобы зацепиться за бронзовые медали и сняли вратаря. Сборной Украины не хватило двух секунд, чтобы покарать соперника голом в пустые ворота – Эстонию спасла финальная сирена.

В овертайме победную шайбу забросил Роберт Рооба, реализовав численное преимущество.

Фото: xsport.ua

Благодаря победе повысившихся в классе румын над вылетевшими Нидерландами, команда Андрея Срюбко невероятным стечением обстоятельств сохранила прописку в дивизионе IB, который по факту - третий в мировой табели о рангах.

В следующем году соперниками украинцев здесь станут Литва, вылетевшая из дивизиона IА, Польша, Япония, Эстония и повысившаяся в классе Сербия.

Как сообщала "Страна", сборная Украины разгромила Нидерланды на чемпионате мира по хоккею.

Напомним, что появилось эксклюзивное видео финальных матчей плей-офф УХЛ глазами арбитров.