В одном из кафе Вышгорода Киевской области на сотрудника полиции, который приехал на экстренный вызов, напали. Хулиган, ударивший его стулом, задержан.

Двое нетрезвых мужчин вели себя агрессивно и отказывались покидать кафе, когда оно закрывалось. Поэтому работник заведения вынужден был нажать "тревожную кнопку".

Сообщение о срабатывании сигнализации в одном из кафе города Вышгород поступило на пульт полиции охраны в 02.34 ч. Уже через несколько минут наряд реагирования полиции охраны прибыл на место происшествия.

Полицейские пытались утихомирить хулиганов. Однако, на замечание мужчины не реагировали: хватали сотрудников полиции за форменную одежду и пытались достать табельное оружие из кобуры. Затем один из них схватил стул и попал им в милиционера.

В результате чего сержант полиции охраны получил травму головы. Его доставили в медицинское учреждение и сейчас его жизни ничего не угрожает.

30-летнего хулигана задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку и избрании меры пресечения.

Как сообщала "Страна", патрульные рассказали, где и как водители попадали в ДТП в Киевской области. Один из трех случаев произошел в результате наезда автомобиля Renault на рабочего дорожной службы.

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