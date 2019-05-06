Стоимость нефти эталонных марок, которая опускалась во время торгов в понедельник до минимумов за последние пять недель, отыграла большую часть падения, передает Интерфакс.

Отмечается, что июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 МСК подешевели на $0,08 (0,11%) - до $70,77 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,15 (0,24%) - до $61,79 за баррель.

До этого во время сессии обе марки обновили минимальные значения за пять недель после того, как президент США Дональд Трамп заявил о планах повысить пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

Кромет того, негативным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2, до 807 единиц. Рост был первым за последние три недели.

В то же время правительство США решило направить военные корабли на Ближний Восток, чтобы противодействовать политике Ирана. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Как отмечается в заявлении, этот преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

Ранее сообщалось, что качественная нефть из "Мозыря" начала поступать через нефтепровод "Дружба" в Украину.

Также мы писали, что на новостях из России и Ирана нефть Brent пошла в рост и побила рекорд октября 2018 года.