Правоохранители задержали 31-летнюю киевлянку, которая в понедельник, 6 мая, устроила поджог личных вещей в подземном переходе в центре Киева. В пожаре произошел хлопок, который свидетели восприняли как взрыв.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бассейной прогремел взрыв… Камеры зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла ее… Женщина подожгла пакет с личными вещами. Звук якобы "взрыва", который услышали свидетели происшествия, - это хлопок результате возгорания флакона аэрозольного дезодоранта, который был среди других вещей", - рассказали в полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушительницы, ею оказалась 31-летняя местная жительница; она задержана, сейчас с ней общаются следователи. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее полиция сообщила о взрыве на ул.Бассейной в центре Киева и розыске женщины, которая, судя по записям видеокамер, причастна к инциденту. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщала "Страна", опубликовано видео, как водитель "Опеля" заехал в пешеходный переход на Оболони в Киеве.

Напомним, что названы сумма и сроки реконструкции трамвайной линии и подземного перехода на Подоле в Киеве.