К Украине приближается циклон, а в Винницкой области уже начался сильный дождь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко вечером в понедельник, 6 мая.

"Вторник будет особенно мощным и синоптично некомфортным на Западе Украины - сильные дожди, возможен мокрый снег кое-где и холодяка. На остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями", - написала синоптик.

По ее словам, на востоке страны будет сухо и тепло, до +25 градусов.

Также Диденко напомнила киевлянам, что завтра в столице ожидается дождь, местами с грозами до +18, однако в среду уже похолодает.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее сообщалось, что власти Индии эвакуировали более миллиона человек из-за циклона Фани. Порывы ветра - 200 км/ч.

Также мы писали, что завтра антициклон Катарина прогонит из Украины дожди.