В Киеве объявили в розыск вора, который украл мобильный телефон в магазине одежды на улице Дмитриевской, 75. Аппарат лежал на стойке перед продавцом. Об этом говорится в заметке фб-сообщества "Киев Оперативный".

"Если вам известна личность преступника, пожалуйста, сообщите нам в личные сообщения", - попросили администраторы интернет-сообщества.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", под Киевом задержали грабителя, который пришел в магазин с гранатой. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что полицейские поймали грабителя, который сорвал серьги с прикованной к кровати пенсионерки под Киевом. Злоумышленник напал на женщину-инвалида.

Также мы писали о том, что в Запорожской области задержали грабителя из банды, совершавших преступления в полицейской форме.