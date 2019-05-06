В понедельник, 6 мая, в реанимации скончался один из трех пострадавших во время взрыва в селе Вольное Макаровского района. Об этом сообщает департамент здравоохранения Киевской областной администрации в Facebook.

"Врачам не удалось его спасти, поскольку травмы и их количество были не совместимы с жизнью", – говорится в сообщении.

Сообщается, что еще двое раненых находятся в Фастовской районной больнице.

"Один из них в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких", – добавили в департаменте.

Скриншот: Facebook/Департамент охорони здоров'я Київської ОДА

Как сообщалось, утром 5 мая произошел мощный взрыв в частном доме в селе Вольное. Взорвалось самодельное устройство, которое собрал один из местных жителей, чтобы глушить рыбу. В итоге 26-летний мужчина погиб на месте. Еще трое были доставлены в больницу. Полиция изъяла две тротиловые шашки весом 200 и 400 грамм и четыре запала к гранатам.

Ранее сообщалось, что в центре Киева, на Бессарабке прогремел взрыв.

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