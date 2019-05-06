Власти США выразили обеспокоенность в связи с заявлениями России по международным водам в районе Арктики. Об этом в понедельник, 6 мая, на пресс-конференции в Финляндии сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы обеспокоены заявлениями России по международным водам Северного морского пути и в том числе его объединения с китайским "Шелковым путем". Москва незаконно требует от других стран разрешения на проход по Северному морскому пути (который проходит вдоль северного побережья России - прим.ред.), требует, чтобы российские шкиперы находились на бортах иностранных судов и угрожает использованием военной силы тем, кто не согласится с их требованиями", - заявил госсекретарь США. Его цитирует Интерфакс.

"Эти провокационные действия являются частью агрессивной политики России в Арктике", - отметил он.

Как сообщала "Страна", военный флот США будет наращивать присутствие в Арктике, а не строить новые базы. В ВМС США считают приоритетом свое присутствие в этом новом регионе планеты.

Напомним, что в WWF хотят убрать свалку, чтобы справиться с нашествием белых медведей в поселке на Новой Земле.