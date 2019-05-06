В Киеве к 15 годам лишения свободы осудили злоумышленника за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними детьми. Он надругался над ними в отсутствие своей сожительницы, матери детей.

По позиции Киевской местной прокуратуры №7 к 15 годам лишения свободы приговорен педофил, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Злоумышленник, проживая в гражданском браке с женщиной и ее двумя детьми, пользуясь пребыванием матери на работе и ее доверием к нему, неоднократно насиловал 15-летнюю девочку и ее 2-летнего брата. Инкриминируемые уголовные правонарушения преступник совершал с применением насилия и с угрозами отравить мать детей.

Одним из весомых доказательств этих преступлений стали результаты комплексных судебно-психологических экспертиз потерпевших.

По результатам судебного рассмотрения Подольским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора, признан мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к максимальному наказанию в виде 15 лет лишения свободы.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия) ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, повлекшее особо тяжкие последствия), ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего). До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Как сообщала "Страна", под Киевом девушку пригласили на собеседование. Ее споили и изнасиловали, после чего потребовали с нее денег.

Отметим, что под Киевом задержали немца-педофила, которого четыре года разыскивала полиция Германии.