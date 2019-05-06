В Харькове в воскресенье, 6 мая, состоялся один из заключительных матчей сезона Первой лиги чемпионата Украины по футболу, в котором местный "Металлист 1925" принял "Рух" из Львовской области. И также, как и накануне, триумф праздновали хозяева поля.

Хозяева поля с первых минут захватили инициативу. И очень быстро открыли счёт в матче. На 13-ой минуте Назар Мельничук выполнил шикарную передачу с фланга в штрафную гостей. Сергей Романов выиграл верховую борьбу и забил такой нужный гол. Забитый мяч придал уверенности харьковчанам. Отличный матч провели крайние беки "Металлиста 1925" - Мельничук и Жук.

Мельничук был гораздо полезнее и смотрелся намного интереснее, чем игравший на этой позиции в прошлой игре Кравченко. А Сергей Романов, не принимавший участие в матче с «Николаевым», мог сделать дубль. На 26-ой минуте он нанес хлесткий и неожиданный удар с фланга. Ильющенков с трудом перевёл мяч на угловой. Но и у гостей были свои шансы у ворот соперника. Сначала Каневцев, вытащил очень непростой мяч со штрафного от бразильца Леандро. Затем Иван Брикнер попал в каркас ворот Каневцева.

Второй тайм "Металлист 1925" начал ещё лучше, чем первый. Уже в дебюте второй половины игры, на 54-ой минуте, капитан харьковчан Сергей Давыдов головой сбросил мяч Калюжному. Иван взял игру на себя, расшатал защитника у правого угла вратарской и нанёс удар в ближний угол ворот Ильющенкова. Так счёт стал 2:0. Через пять минут после этого Олег Синица наносил опасный удар по воротам "Руха". Защитники гостей спасли ситуацию. Счёт мог быть уже неприличным для гостей.

Леонид Кучук, который находился на трибуне из-за дисквалификации, так разволновался, что буквально прибежал вплотную, насколько позволял первый ряд стадиона, к скамейке запасных своей команды, и стал эмоционально что-то подсказывать игрокам. Слегка гости активизировались. Но свой гол в ворота харьковчан они забили можно сказать из-за нелепой случайности. Оплошали защитник хозяев Цвиренко и вратарь Каневцев, несогласованные действия которых привели к тому, что Климчук отквитал один гол. После этого гости сделали двойную замену на 70-ой минуте матча, пытаясь освежить свои атакующие действия. Но подопечные Горяинова контролировали ситуацию и довели игру до победы.

В целом харьковчане выглядели намного более интересно, чем в предыдущих матчах и заслуженно получили в свою копилку три очка. Скажу пару слов про поведение харьковских ультрас. В самом дебюте матча они покинули пределы стадиона, вывесив баннер, что уровень их поддержки равен уровню игры команды. Их можно понять, в последних матчах они хотели бы видеть прежнюю боевую команду, которая осенью показывала яркий футбол, и радовала своих поклонников беспроигрышными и победными сериями. Но весной команда слегка поплыла и была мало похожа на себя образца летне-осенней части чемпионата. Понятно, что зимой произошла серьёзное обновление состава, сразу 8 новичков влились в коллектив, им необходимо время на притирку. Но в последней игре, где был проигрыш 0:3, ультрас не увидели характера у своих любимцев, не увидели желание играть до конца, несмотря на счёт. В матче с "Рухом" уже был иной футбол. И во втором тайме торсида уже была на месте в полном составе и неистово поддерживала команду.

На послематчевую пресс-конференцию представитель от "Руха" не явился, а вот тренер хозяев пришёл, но без эмоций радости, как того ожидали местные журналисты. Горяинов был сдержан и сосредоточен. Он пообещал весь спектр эмоций показать, вернее, проявить, в конце сезона, когда будет решена главная задача – выход в УПЛ. Победа позволила "Металлисту 1925" сравняться по очкам с "Колосом", который находится на второй позиции, а вот "Рух" после первого весеннего поражения остался на 11-й строчке с 24 очками в активе.

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