Большие очереди автомобилей возникли на Закарпатье на въезде в Венгрию и Словакию из-за сбоя информационной системы венгерских пограничников и низкой пропускной способности словацких таможенников. Об этом сообщает ГФС Украины в Закарпатской области.

"Таможенники … просят принять во внимание указанную информацию и, по возможности, воздержаться от пересечения таможенной границы ближайшие 24 часа или выбирать другие пункты пропуска", – говорится в сообщении.

По данным службы, работники таможни Словакии на границе с Украиной принимают только 30% автомобилей, хотя украинская сторона готова осуществлять таможенное оформление на "выезд из Украины" на 100% пропускной способности.

"Например, в пункте пропуска "Ужгород" за минувшие сутки осуществлено оформление и пропущено 400 автомобилей при возможности 3,500 тыс. транспортных средств", - говорится в заявлении.

Кроме того, как сообщает ГФС со ссылкой на полицию Венгрии, что из-за сбоя информационной системы сохраняется очередь и на украинско-венгерской границе.

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