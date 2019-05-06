После длинных выходных курс доллара в Украине опустили на самое дно
Американская валюта все ниже проваливается вниз. Так. во время торгов на межбанке 6 мая курс упал на 8 копеек, и закрепился в рамках 26,41-26,44 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Грине, передает UBR.ua.
Отмечается, что рынок полдня простоял в рамках 26,48-26,50 грн./$, и только под вечер скатился на самое дно. На минимальных курсах совершались небольшие сделки.
В течение всего дня на торгах доминировали валютные продавцы. Двух категорий:
- Украинские экспортеры допродавали валютную выручку, которая поступила с опозданием после затяжных выходных на прошлой неделе.
- Доллар активно продавали иностранные инвестфонды, которые собираются завтра покупать гривневые гособлигации Минфина. Они сегодня стали главной движущей силой межбанка.
Основным скупщиком доллара был Нацбанк. Как сообщают казначеи, он приобрел свыше $20 млн. — свою новую норму. Совершал сделки по 26,50 грн./$, после того как котировки отошли от утреннего максимума.
"Главным фактором влияния на курсовую динамику сегодняшнего дня — завышенные с утра котировки, постепенно просевшие под давлением предложения", — отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Всего этого хватило для 5-копеечного снижения среднего курса продажи доллара. Если еще утром он находился в рамках 26,70-26,80 грн./$, то к вечеру спустился к 26,65-26,75 грн./$. В нем работали:
- Креди Агриколь Банк,
- ОТП Банк,
- Альфа-Банк,
- Правэкс Банк,
- Идея Банк,
- Форвард Банк,
- ПУМБ,
- УкрСиббанк,
- Проминвестбанк,
- Приватбанк и др.
Самая дешевая цена за доллар сегодня была - 26,58 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений), а самая дорогая — 27,0 грн./$ (Мисто Банк). Выкуп валюты у населения сегодня производился в рамках 26,30-26,65 грн./$.
Завтра удешевление доллара продолжится. Финансисты снова ждут крупных валютных продаж под покупку гособлигаций.
"Скорее всего, гривна продолжит укрепляться перед аукционом Минфина. Межбанк откроется в рамках 26,37-26,45 грн./$, и может еще идти вниз", — считает Юрий Гриненко.
Более высокие прогнозы дал Олег Куринной, который спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 26,40-26,50 грн./$.
Ранее сообщалось, что после праздников курс доллара в обменниках обвалился сразу на 13 копеек.
Также мы писали, что НБУ укрепил курс гривни к доллару перед длинными выходными.