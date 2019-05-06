Американская валюта все ниже проваливается вниз. Так. во время торгов на межбанке 6 мая курс упал на 8 копеек, и закрепился в рамках 26,41-26,44 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Грине, передает UBR.ua.

Отмечается, что рынок полдня простоял в рамках 26,48-26,50 грн./$, и только под вечер скатился на самое дно. На минимальных курсах совершались небольшие сделки.

В течение всего дня на торгах доминировали валютные продавцы. Двух категорий:

Украинские экспортеры допродавали валютную выручку, которая поступила с опозданием после затяжных выходных на прошлой неделе. Доллар активно продавали иностранные инвестфонды, которые собираются завтра покупать гривневые гособлигации Минфина. Они сегодня стали главной движущей силой межбанка.

Основным скупщиком доллара был Нацбанк. Как сообщают казначеи, он приобрел свыше $20 млн. — свою новую норму. Совершал сделки по 26,50 грн./$, после того как котировки отошли от утреннего максимума.

"Главным фактором влияния на курсовую динамику сегодняшнего дня — завышенные с утра котировки, постепенно просевшие под давлением предложения", — отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Всего этого хватило для 5-копеечного снижения среднего курса продажи доллара. Если еще утром он находился в рамках 26,70-26,80 грн./$, то к вечеру спустился к 26,65-26,75 грн./$. В нем работали:

Креди Агриколь Банк,

ОТП Банк,

Альфа-Банк,

Правэкс Банк,

Идея Банк,

Форвард Банк,

ПУМБ,

УкрСиббанк,

Проминвестбанк,

Приватбанк и др.

Самая дешевая цена за доллар сегодня была - 26,58 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений), а самая дорогая — 27,0 грн./$ (Мисто Банк). Выкуп валюты у населения сегодня производился в рамках 26,30-26,65 грн./$.

Завтра удешевление доллара продолжится. Финансисты снова ждут крупных валютных продаж под покупку гособлигаций.

"Скорее всего, гривна продолжит укрепляться перед аукционом Минфина. Межбанк откроется в рамках 26,37-26,45 грн./$, и может еще идти вниз", — считает Юрий Гриненко.

Более высокие прогнозы дал Олег Куринной, который спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 26,40-26,50 грн./$.

Ранее сообщалось, что после праздников курс доллара в обменниках обвалился сразу на 13 копеек.

Также мы писали, что НБУ укрепил курс гривни к доллару перед длинными выходными.