Патрульные рассказали, где и как водители попадали в ДТП в Киевской области
В течении выходных по всей Киевской области патрульные полицейские проработали 26 случаев дорожно-транспортных происшествий.
Как информирует пресс-служба патрульной полиции, три случая с пострадавшими произошли на отрезке дороги Киев-Одесса.
Один из трех случаев произошел в результате наезда автомобиля Renault на рабочего дорожной службы.
Второе дорожное происшествие - водитель авто Opel совершил наезд на авто Kia, в результате чего транспортное средство Opel вылетел за пределы дороги.
Еще два ДТП с пострадавшими инспекторы зафиксировали на автодороге Киев-Харьков.
В первом случае водитель авто HYUNDAI не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Daewoo Lanos.
Во втором - водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта в селе Гора.
В каждом из этих случаев на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств. А всем пострадавшим оказана нужна первая медицинская помощь.
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