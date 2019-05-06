В течении выходных по всей Киевской области патрульные полицейские проработали 26 случаев дорожно-транспортных происшествий.

Как информирует пресс-служба патрульной полиции, три случая с пострадавшими произошли на отрезке дороги Киев-Одесса.

Один из трех случаев произошел в результате наезда автомобиля Renault на рабочего дорожной службы.

Второе дорожное происшествие - водитель авто Opel совершил наезд на авто Kia, в результате чего транспортное средство Opel вылетел за пределы дороги.

Еще два ДТП с пострадавшими инспекторы зафиксировали на автодороге Киев-Харьков.

В первом случае водитель авто HYUNDAI не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Daewoo Lanos.

Во втором - водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта в селе Гора.

В каждом из этих случаев на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств. А всем пострадавшим оказана нужна первая медицинская помощь.

Ранее в полиции озвучили шокирующую статистику по ДТП за праздники.

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