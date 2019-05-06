Почти две трети избирателей в США выступают против импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Такие выводы следует из опроса, проведенного Harvard CAPS/Harris Poll, передает "Интерфакс-Украина".

Как показало исследование, против отстранения Трампа от должности выступают 65% респондентов.

При этом 58% опрошенных считают, что настало время закрыть историю с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

В то же время результаты опроса показывают, что страна по-прежнему глубоко разделена в связи с докладом спецпрокурора Роберта Мюллера. По мнению 45% респондентов, нет доказательств сговора Трампа с Россией, в то же время 35% считают, что Мюллер действительно нашел доказательства сговора.

Онлайн-опрос проводился среди 1536 зарегистрированных избирателей с 30 апреля по 1 мая.

Ранее мы сообщали, что экс-адвокат Трампа отправился в тюрьму на три года за мошенничество.