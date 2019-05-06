Водитель грузовика, который упал с обрыва сегодня днем вместе с группой белорусских туристов в реку Черный Черемош в с.Быстрец Верховинского района Ивано-Франковской области, был пьян в момент ДТП. Об этом сообщается на странице полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

"Полицейские установили, что 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66 не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и опрокинулся в реку. Водитель - житель одного из сел Косовского района - управлял в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза. Водитель находится в состоянии шока, обошелся синяками", - говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц), санкция которого предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Водитель автомобиля задержан.

Как сообщает полиция, погибли три человека, еще девять туристов были госпитализированы. Все они являются гражданами Беларуси, которые собирались совершить сплав по реке и группой из 23 человек направлялись на грузовике к месту его начала.

"В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия. Для помощи были привлечены как полицейские и спасатели, так и другие туристы, осуществлявшие сплав", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Также стало известно, что обнаружены все 23 туриста, по предварительным данным – граждане Беларуси, которые были в упавшем в реку в Прикарпатье автомобиле: из них три человека погибли, 10 госпитализированы. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"По состоянию на 14:20 найдены все лица. Три человека погибли. В лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них 1 женщина в тяжелом состоянии. Медицинское обследование остальных лиц продолжается", - сказано в сообщении на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в понедельник.

Ранее сообщалось, что появились фото с места страшного ДТП на Прикарпатье, где погибли трое туристов из Беларуси и десять попали в больницу.

Также мы писали, что опубликованы фото с места ДТП в Винницкой области, где погибли четыре человека.