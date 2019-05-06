Глава МИД Германии Хайко Маас обсудит с госсекретарем США Майком Помпео проблемы конфликтов в Сирии и в Украине, сообщает в понедельник пресс-служба германского МИД.

"Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник 7 мая принимает в министерстве госсекретаря США Майка Помпео для переговоров. Будут обсуждаться двухсторонние темы и международные вопросы, в том числе ситуация в Сирии и конфликт на востоке Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщалось, что Помпео планирует также встретиться с канцлером Ангелой Меркель.

Ранее Майк Помпео заявил, что США так и не смогли переубедить Германию отказаться от "Северного потока-2".

Также мы писали, что Помпео говорил о дополнительном давлении на Россию из-за агрессии в Украине.