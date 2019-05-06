Выписавшийся из больницы после инфаркта голкипер Порту Касильяс со слезами на глазах рассказал о своем будущем
Голкипер Порту Икер Касильяс появился на публике впервые после сердечного приступа – испанца наконец выписали из больницы.
На пороге медучреждения футболист обратился к своим близким, друзьям, поклонникам и всем неравнодушным. Благодаря всех за поддержку, Икер едва сдерживал слезы. Об этом пишет El Chiringuito TV.
"Я хочу поблагодарить всех за те теплые слова, которые я получил. Сейчас нужно подождать какое-то время, но главное то, что я сейчас нахожусь здесь и могу говорить, а вы можете меня видеть и слышать. Я не знаю, что и сказать, мне очень повезло", – заявил Икер Касильяс.
Что касается спортивного будущего, Касильяс не стал загадывать, отметив, что пока надо время, чтобы сердце пришло в порядок.
Икер Касильяс, фото: tsn.ua
Ранее "Страна" рассказывала, что пресса Испании в восторге от игры украинского голкипера Лунина, который отбил пенальти в кубковом матче.