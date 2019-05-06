В Министерстве инфраструктуры Украины в рамках выполнения соглашения об Ассоциации с ЕС предложили с 2022 года возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей. Соответствующий проект закона был опубликован на сайте ведомстве в понедельник, 6 мая.

Отмечается, что документ предусматривает первый техосмотр личных автомобилей спустя четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года.

До 1 января 2022 года проверка автомобилей на пригодность к эксплуатации будет проводиться только в случае регистрации или перерегистрации, смены собственника, изменения систем или их составляющих, влияющих на безопасность дорожного движения, или выезда за границу (до 1 января 2022 года - добровольно, а с 1 января 2022 года - в обязательном порядке).

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Предполагается, что контроль за соблюдением указанных требований на улично-дорожной сети будет осуществлять Нацполиция, однако проведение техосмотра будет отдано рынку с формированием им рыночных цен.

"Действующая редакция закона "О дорожном движении" не предусматривает обязательного технического контроля состояния транспортных средств для физических лиц, использующих такие транспортные средства в собственных нуждах. Положения закона не соответствуют современным требованиям стандартов безопасности дорожного движения, а потому должны быть пересмотрены путем внедрения прозрачной и доступной системы периодических проверок транспортных средств на пригодность к эксплуатации в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС", - отмечается в документах к законопроекту.

Он также предусматривает увеличение штрафа за несвоевременное прохождение техосмотра с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, согласно законопроекту транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения более девяти или перевозки грузов автомобилем массой более 3,5 тонн, должны быть оборудованы тахографами (контрольное устройство, предназначенное для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа).

В соответствии с предложениями, перевозчики на международных рейсах должны поставить устройства для ограничения скорости до 1 июля 2019 года, а на внутренних перевозках – до 1 января 2020 года.

В документах к законопроекту указывается со ссылкой на данные Госстата, что автомобильная транспортная система Украины насчитывает более 9,2 млн транспортных средств, в том числе: 6,9 млн легковых автомобилей, 250 тыс. автобусов, 1,3 млн грузовых автомобилей и более 840 тыс. единиц мототранспорта.

Напомним, что обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году.

Ранее сообщалось, что с мая в Украине изменят правила прохождения техосмотра.

Также мы писали, что в ЕС опровергли заявление Украины про обязательный техосмотр для въезда в Европу.